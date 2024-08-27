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Пьяный тюменец разгромил детскую площадку

В Тюмени пьяный водитель въехал в детские качели, столб и в дом

Пожилой тюменец распивал спиртное с приятелями, а потом сел за руль Kia, чтобы съездить в магазин за новой порцией алкоголя. По дороге он устроил ДТП. Мужчина въехал в три автомобиля, в детские качели, столб и в дом.

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Автомобилем управлял 75-летний пенсионер. Алкотестер показал 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: пресс-служба ГИБДД Тюменской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
27.08.2024
Фото:МВД Медиа
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