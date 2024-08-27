Пьяный тюменец разгромил детскую площадку

В Тюмени пьяный водитель въехал в детские качели, столб и в дом

Пожилой тюменец распивал спиртное с приятелями, а потом сел за руль Kia, чтобы съездить в магазин за новой порцией алкоголя. По дороге он устроил ДТП. Мужчина въехал в три автомобиля, в детские качели, столб и в дом.

Автомобилем управлял 75-летний пенсионер. Алкотестер показал 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба ГИБДД Тюменской области