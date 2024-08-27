В Курске делают крутые аккумуляторы – рассказываем подробно!

Курский аккумуляторный завод показал продукцию на MIMS Automobility Moscow 2024

Одной из интереснейших экспозиций на минувшей выставке MIMS Automobility Moscow 2024 стал стенд Курского аккумуляторного завода (КАЗ). В этом году предприятие, входящее в тройку крупнейших аккумуляторных заводов в России, отмечает 80-летие, и к юбилею заводчане подготовились.

Из заводского музея на MIMS были доставлены уникальные аккумуляторные батареи, которые ранее использовались для самых различных целей – от запуска ракет до работы на атомных электростанциях. А особый интерес публики вызвала вроде бы обычная свинцово-кислотная АКБ в черном эбонитовом корпусе – кто-то вспомнит такие по гаражу отца, а кто-то пользовался лично.

Только вдумайтесь, эти батареи делали с 1950-х годов до конца 1990-х! Они были обслуживаемыми и ремонтопригодными: каждую вышедшую из строя ячейку можно поменять отдельно, растопив слой мастики.

Сейчас КАЗ производит более 1,8 млн автомобильных аккумуляторов в год. На выставке предприятие показало свои современные автомобильные аккумуляторы разных ценовых сегментов и типоразмеров – включая «азиатские», выпуск которых запланирован на сезон 2024 года. Подробнее о линейках батарей «Курский аккумулятор», UNO, Fireball, Dominator и Forse – в нашем видео!