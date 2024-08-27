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Что выгоднее: свой автомобиль или каршеринг

«Ромир»: 19% россиян считают каршеринг выгоднее владения машиной

Согласно данным исследования холдинга «Ромир», почти каждый пятый россиянин (19%) считает каршеринг выгоднее владения собственным автомобилем. Еще 9% респондентов полагают, что выгоднее всего пользоваться услугами такси или брать машину в долгосрочную аренду.

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449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

И все же большая часть участников опроса (53%) по-прежнему продолжают считать покупку личной машины наиболее экономным вариантом.

В последнее время российские граждане стали заметно чаще пользоваться каршерингом на фоне резкого роста цен на машины и подорожания услуг такси. В наибольшей степени такая динамика прослеживается в крупных городах. Ожидается, что тренд на отказ от личных машин и такси в сторону аренды продолжится.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
27.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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