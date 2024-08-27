Что выгоднее: свой автомобиль или каршеринг
Согласно данным исследования холдинга «Ромир», почти каждый пятый россиянин (19%) считает каршеринг выгоднее владения собственным автомобилем. Еще 9% респондентов полагают, что выгоднее всего пользоваться услугами такси или брать машину в долгосрочную аренду.
И все же большая часть участников опроса (53%) по-прежнему продолжают считать покупку личной машины наиболее экономным вариантом.
В последнее время российские граждане стали заметно чаще пользоваться каршерингом на фоне резкого роста цен на машины и подорожания услуг такси. В наибольшей степени такая динамика прослеживается в крупных городах. Ожидается, что тренд на отказ от личных машин и такси в сторону аренды продолжится.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ТАСС