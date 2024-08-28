Скорая с 75-летней пациенткой перевернулась после столкновения с легковушкой
Четыре человека пострадали при столкновении машины скорой помощи и иномарки в Уфе. Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева.
Предварительно удалось установить, что скорая, двигаясь с проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с Renault Duster под управлением 34-летнего водителя. После удара спецмашина опрокинулась по ходу движения.
Два пассажира иномарки, 31-летняя женщина и ее 5-летняя дочь, госпитализированы. Из скорой пострадали 22-летний фельдшер и 75-летняя пациентка.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Госавтоинспекция Уфы