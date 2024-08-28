Эти новые автомобили Skoda стоят дешевле 2,5 млн рублей: модели и цены

Названы пять новых моделей Skoda дешевле 2,5 млн рублей

Автомобили Skoda продолжают завозить в РФ по параллельному импорту. Ресурс Autonews. ru назвал пять моделей Skoda за 2,5 млн рублей или дешевле.

Так, в их числе Skoda Rapid второго поколения. У дилеров есть машины и 2023, и 2024 года выпуска, все они оснащены 1,5-литровым 112-сильным мотором и автоматом. Самый доступный Rapid за 2,4 млн рублей есть в продаже у регионального дилера. В столичных автосалонах автомобиль дороже примерно на 200 тыс. рублей.

В продаже есть также доступная Skoda Octavia поколений A7 и A8. Машину 2023 г. в. с 1,5-литровым мотором мощностью 113 л.с. и АКП можно приобрести у столичного дилера за 2,52 млн рублей, возможны скидки.

Skoda Octavia 2024 г. в. с более мощным 150-сильным мотором стоит 2,6 млн рублей, также возможны скидки.

У крупного столичного дилера в продаже имеется много кроссоверов Skoda Kamiq по цене 2,31 млн рублей. Уточняется, что все машины 2023 г. в. и все белого цвета. Под капотом 109-сильный 1,5-литровый атмосферный мотор, АКП.

Более крупный Skoda Karoq у дилеров стоит от 2,8 млн рублей. Но за кредит и trade-in предоставляется скидка в размере 500 тыс. рублей. Такой кроссовер оснащен 150-сильным 1,4-литровым турбомотором и АКП, привод передний.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autonews.ru