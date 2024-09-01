В Сети вспомнили старый «способ» снизить износ покрышек

Для уменьшения износа покрышек на Ниву предлагали поставить вертолетный винт

В одном из сообществ, посвященных вазовской Ниве, опубликован любопытный материал, рассказывающий о том, как была организована обратная связь с покупателями автомобилей ВАЗ в 1970-х годах. Большая часть нынешних способов коммуникации еще не существовала, но были... письма.

Как вспоминает автор поста, связанный с заводом в те годы, письма от автовладельцев приходили «ежедневно пачками». На письма про только что вышедшую Ниву по поручению главного конструктора Георгия Мирзоева отвечал автор облика вазовского внедорожника Валерий Семушкин.

«И вот однажды, в службу главного конструктора пришло письмо... Сегодня время стерло и имя автора и его адрес. Но осталась суть: безвестный автолюбитель из глубинки предлагал уникальный метод снижения износа покрышек ВАЗ-2121! С этой целью он предлагал оснастить советский внедорожник... вертолетным винтом – для того, чтобы уменьшить трение шин! Как утверждают свидетели, Валерий Павлович честно ответил на это письмо», – сообщает автор поста Юрий Ефимов.

ВАЗ-2121 Нива

Модель ВАЗ-2121 Нива встала на конвейер Волжского автозавода в 1977 году и в общем получилась удачной. Но автомобилисты отмечали и повышенный по сравнению с «Жигулями» расход (по-другому на полноприводной машине и быть не могло), и весьма отчетливый гул «зубастых» покрышек. Отсюда, вероятно, и брали начало подобные «кулибинские» идеи...

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Источник: LADA Niva Documentary