В Сети вспомнили старый «способ» снизить износ покрышек
В одном из сообществ, посвященных вазовской Ниве, опубликован любопытный материал, рассказывающий о том, как была организована обратная связь с покупателями автомобилей ВАЗ в 1970-х годах. Большая часть нынешних способов коммуникации еще не существовала, но были... письма.
Как вспоминает автор поста, связанный с заводом в те годы, письма от автовладельцев приходили «ежедневно пачками». На письма про только что вышедшую Ниву по поручению главного конструктора Георгия Мирзоева отвечал автор облика вазовского внедорожника Валерий Семушкин.
«И вот однажды, в службу главного конструктора пришло письмо... Сегодня время стерло и имя автора и его адрес. Но осталась суть: безвестный автолюбитель из глубинки предлагал уникальный метод снижения износа покрышек ВАЗ-2121! С этой целью он предлагал оснастить советский внедорожник... вертолетным винтом – для того, чтобы уменьшить трение шин! Как утверждают свидетели, Валерий Павлович честно ответил на это письмо», – сообщает автор поста Юрий Ефимов.
Модель ВАЗ-2121 Нива встала на конвейер Волжского автозавода в 1977 году и в общем получилась удачной. Но автомобилисты отмечали и повышенный по сравнению с «Жигулями» расход (по-другому на полноприводной машине и быть не могло), и весьма отчетливый гул «зубастых» покрышек. Отсюда, вероятно, и брали начало подобные «кулибинские» идеи...
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: LADA Niva Documentary
Отзывы о LADA Niva Legend ()
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!