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Водители объяснили, почему ездят на не вполне исправных машинах

Большинство россиян столкнулись с ростом цен на автозапчасти и услуги сервисов

Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край стали регионами, где рост цен на автозапчасти затронул большинство жителей. В частности, 86% петербуржцев, 79% москвичей и 74% жителей Краснодарского края заметили подорожание. Это выяснили специалисты Группы «Ренессанс страхование» и сервиса проверки автомобилей «Автокод».

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Жители всех городов-миллионников также ощутили повышение цен на услуги автосервисов. Наибольшее удорожание заметили автовладельцы Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинской области и Краснодарского края.

Кроме того, более трети автовладельцев из Москвы, 27% петербуржцев, каждый пятый краснодарец, 18% новосибирцев и 17% челябинцев сообщили о частом навязывании услуг со стороны автосервисов в этом году.

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Повышение цен на автозапчасти и ремонтные работы является серьезной проблемой, которая может ухудшить безопасность на дорогах. В регионах, где рост цен был наиболее заметным (Новосибирская область, Санкт-Петербург, Москва, Челябинская область и Краснодарский край), более 40% водителей признались, что были вынуждены ездить на неисправных автомобилях из-за невозможности оплатить дорогостоящий ремонт. В настоящее время 14% опрошенных продолжают использовать неисправные машины.

Опрос проводился среди более 1500 автовладельцев в крупных городах России в июле 2024 года с помощью онлайн-анкетирования.

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Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Алексеева Елена
29.08.2024
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