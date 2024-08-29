Водители объяснили, почему ездят на не вполне исправных машинах

Большинство россиян столкнулись с ростом цен на автозапчасти и услуги сервисов

Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край стали регионами, где рост цен на автозапчасти затронул большинство жителей. В частности, 86% петербуржцев, 79% москвичей и 74% жителей Краснодарского края заметили подорожание. Это выяснили специалисты Группы «Ренессанс страхование» и сервиса проверки автомобилей «Автокод».

Жители всех городов-миллионников также ощутили повышение цен на услуги автосервисов. Наибольшее удорожание заметили автовладельцы Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинской области и Краснодарского края.

Кроме того, более трети автовладельцев из Москвы, 27% петербуржцев, каждый пятый краснодарец, 18% новосибирцев и 17% челябинцев сообщили о частом навязывании услуг со стороны автосервисов в этом году.

Повышение цен на автозапчасти и ремонтные работы является серьезной проблемой, которая может ухудшить безопасность на дорогах. В регионах, где рост цен был наиболее заметным (Новосибирская область, Санкт-Петербург, Москва, Челябинская область и Краснодарский край), более 40% водителей признались, что были вынуждены ездить на неисправных автомобилях из-за невозможности оплатить дорогостоящий ремонт. В настоящее время 14% опрошенных продолжают использовать неисправные машины.

Опрос проводился среди более 1500 автовладельцев в крупных городах России в июле 2024 года с помощью онлайн-анкетирования.