Стало известно, сколько запчастей поставляют в РФ из Ирана
Экспорт автозапчастей из Ирана в Россию с 2022 года увеличился на 450%, составив 66 млн долларов (6 млрд рублей), сообщили представители иранских автомобильных компаний на минувшей выставке MIMS Automobility Moscow.
Представители компаний Iran Khodro и Saipa в интервью иранскому телеканалу IRIB выразили надежду, что рост экспорта иранских запчастей в Россию значительно увеличит объем товарооборота между двумя странами и поможет удовлетворить растущие потребности российского рынка автокомпонентов.
21 августа на выставке заместитель министра торговли, промышленности и недропользования Ирана Фаршад Могими обсудил с представителями АВТОВАЗа перспективы поставок запчастей для нужд российского автопрома.
Чиновник предложил рассмотреть возможность создания консорциума для организации поставок иранских товаров в Россию.
Выставка MIMS Automobility Moscow проходила в «Экспоцентре» с 19 по 22 августа.
Ранее эксперты рассказали, как распознать контрафактные запчасти и что мошенники подделывают чаще всего. На первом месте – моторное масло, далее следуют фильтры, свечи зажигания, электронные компоненты к наиболее популярным в нашей стране автомобилям.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ТАСС