Стало известно, сколько запчастей поставляют в РФ из Ирана

Экспорт автомобильных запчастей из Ирана в Россию вырос на 450% с 2022 года

Экспорт автозапчастей из Ирана в Россию с 2022 года увеличился на 450%, составив 66 млн долларов (6 млрд рублей), сообщили представители иранских автомобильных компаний на минувшей выставке MIMS Automobility Moscow.

Представители компаний Iran Khodro и Saipa в интервью иранскому телеканалу IRIB выразили надежду, что рост экспорта иранских запчастей в Россию значительно увеличит объем товарооборота между двумя странами и поможет удовлетворить растущие потребности российского рынка автокомпонентов.

21 августа на выставке заместитель министра торговли, промышленности и недропользования Ирана Фаршад Могими обсудил с представителями АВТОВАЗа перспективы поставок запчастей для нужд российского автопрома.

Чиновник предложил рассмотреть возможность создания консорциума для организации поставок иранских товаров в Россию.

Выставка MIMS Automobility Moscow проходила в «Экспоцентре» с 19 по 22 августа.

Ранее эксперты рассказали, как распознать контрафактные запчасти и что мошенники подделывают чаще всего. На первом месте – моторное масло, далее следуют фильтры, свечи зажигания, электронные компоненты к наиболее популярным в нашей стране автомобилям.

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Источник: ТАСС