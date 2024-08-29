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Названы самые популярные семиместные кроссоверы в РФ

Самым продаваемым 7-местным кроссовером в России стал Chery Tiggo 8 PRO Max

В России самым продаваемым 7-местным кроссовером за период с января по июль текущего года стала модель Chery Tiggo 8 Pro Max.

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За этот период было продано 9,6 тыс. штук упомянутого автомобиля. Далее следуют GAC GS8 (6,9 тыс. шт.), Tank 500 (6,7 тыс. шт.) и Lixiang L9 (6,6 тыс. шт.). На пятой строчке Exeed VX (5,2 тыс. шт.).

В десятку самых продаваемых 7-местных кроссоверов на российском рынке также вошли Geely Okavango, Jetour X90 Plus, Changan CS95, Haval H9 и Lixiang L8.

Chery Tiggo 8 Pro Max
Chery Tiggo 8 Pro Max

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
29.08.2024
Фото:Chery
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