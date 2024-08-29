Названы самые популярные семиместные кроссоверы в РФ
В России самым продаваемым 7-местным кроссовером за период с января по июль текущего года стала модель Chery Tiggo 8 Pro Max.
За этот период было продано 9,6 тыс. штук упомянутого автомобиля. Далее следуют GAC GS8 (6,9 тыс. шт.), Tank 500 (6,7 тыс. шт.) и Lixiang L9 (6,6 тыс. шт.). На пятой строчке Exeed VX (5,2 тыс. шт.).
В десятку самых продаваемых 7-местных кроссоверов на российском рынке также вошли Geely Okavango, Jetour X90 Plus, Changan CS95, Haval H9 и Lixiang L8.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
- «За рулем» можно читать в Viber
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: аналитическое агентство «Автостат»