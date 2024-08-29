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Женщина выехала на встречку – прямо под грузовик: подробности жуткого ДТП

В аварии с КАМАЗом на трассе М-5 в Челябинской области погибла женщина

55-летняя женщина погибла в лобовом столкновении с КАМАЗом на трассе М-5 в Ашинском районе. Смертельная авария произошла 29 августа в 7:40 на 1569-м километре автодороги.

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По предварительной информации, женщина за рулем Volkswagen Polo при неустановленных обстоятельствах выехала на встречную полосу на участке, где это запрещено. Произошло лобовое столкновение автомобиля с КАМАЗом, которым управлял 49-летний водитель.

В результате аварии водитель иномарки скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
29.08.2024
Фото:МВД Медиа
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