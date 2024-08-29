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Названы самые популярные в России машины люкс-класса с пробегом
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Названы самые популярные в России машины люкс-класса с пробегом

«Автостат»: самым продаваемым люксовым автомобилем с пробегом в РФ стал Bentley

В июле текущего года россияне купили 209 подержанных люксовых авто, что на 8% больше, чем в июле 2023 года (194 единицы). Больше всего в июле россиян интересовали Bentley, чья доля (73 единицы) составила 35% всех купленных люксовых автомобилей с пробегом.

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Далее следует Rolls-Royce (42 единицы и 20% рынка). В топ-5 также вошли Lamborghini (38), Maserati (30), Ferrari (19) и Aston Martin (7).

Среди моделей наибольшей популярностью пользуются Bentley Continental GT (был куплен 36 раз), Lamborghini Urus – 30 и Bentley Continental Flying Spur – 19.

За семь месяцев этого года на вторичном рынке автомобилей люкс-класса россияне приобрели 1264 автомобиля, что на 1,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
29.08.2024
Фото:Depositphotos
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