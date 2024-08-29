Старые или очень проблемные: эксперт о состоянии большинства машин на вторичке

Эксперт Моржаретто: у большинства машин с пробегом есть серьезные проблемы

У большинства подержанных автомобилей, выставленных на продажу в РФ, есть технические проблемы, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, сейчас большую часть предложений о продаже подержанных машин занимают объявления, где фигурируют или старые модели, или машины с техническими проблемами, в том числе и после серьезного ДТП. Такие машины тоже востребованы у покупателей, которые целенаправленно покупают их под восстановление, отметил специалист.

Однако на российском рынке почти не продают исправные и юридически чистые машины в возрасте 5–7 лет. Именно такие машины ранее составляли заметную долю в общем числе авто на вторичке, сообщил Моржаретто.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Известия»