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Старые или очень проблемные: эксперт о состоянии большинства машин на вторичке

Эксперт Моржаретто: у большинства машин с пробегом есть серьезные проблемы

У большинства подержанных автомобилей, выставленных на продажу в РФ, есть технические проблемы, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

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По его словам, сейчас большую часть предложений о продаже подержанных машин занимают объявления, где фигурируют или старые модели, или машины с техническими проблемами, в том числе и после серьезного ДТП. Такие машины тоже востребованы у покупателей, которые целенаправленно покупают их под восстановление, отметил специалист.

Однако на российском рынке почти не продают исправные и юридически чистые машины в возрасте 5–7 лет. Именно такие машины ранее составляли заметную долю в общем числе авто на вторичке, сообщил Моржаретто.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
29.08.2024
Фото:Depositphotos
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