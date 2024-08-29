Мощный полноприводный «немец» теперь в России: известна цена

В России появилось в продаже большое купе Mercedes-Benz CLE за 12,4 млн рублей

В России в продаже появился Mercedes-Benz CLE по цене 12,4 млн рублей. Mercedes-Benz CLE – это большое купе, которое заменяет собой сразу две модели — купе Mercedes-Benz E- и C-классов.

За 12,4 млн рублей дилер предлагает комплектацию CLE 450 4Matic с полным приводом, АКП и 3,0-литровым бензиновым мотором мощностью 381 л.с.

Mercedes-Benz CLE дебютировал на мировом рынке в 2023 году. Под конец прошлого года состоялась премьера Mercedes-AMG CLE 53, который при том же 3,0-литровом моторе работает с отдачей 449 л.с. Размеры купе 4850×1860×1428 мм при колесной базе 2865 мм.

Mercedes-Benz CLE

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Autonews.ru