Мощный полноприводный «немец» теперь в России: известна цена
В России в продаже появился Mercedes-Benz CLE по цене 12,4 млн рублей. Mercedes-Benz CLE – это большое купе, которое заменяет собой сразу две модели — купе Mercedes-Benz E- и C-классов.
За 12,4 млн рублей дилер предлагает комплектацию CLE 450 4Matic с полным приводом, АКП и 3,0-литровым бензиновым мотором мощностью 381 л.с.
Mercedes-Benz CLE дебютировал на мировом рынке в 2023 году. Под конец прошлого года состоялась премьера Mercedes-AMG CLE 53, который при том же 3,0-литровом моторе работает с отдачей 449 л.с. Размеры купе 4850×1860×1428 мм при колесной базе 2865 мм.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru