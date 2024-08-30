#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Exeed VX
30 августа
Флагманский полноприводный кроссовер с АКП подешевел второй раз за месяц
В России снизилась цена самой доступной версии...
Осеннее вождение
30 августа
Новый сезон — новые «засады» на дорогах: чего опасаться в первую очередь
«За рулем» напомнил, к каким неожиданностям...
Эксперт рассказал, можно ли определить «паленый» бензин по цвету и запаху
30 августа
Эксперт рассказал, можно ли определить «паленый» бензин по цвету и запаху
Павел Константинов: ни цвет, ни запах не...

Флагманский полноприводный кроссовер с АКП подешевел второй раз за месяц

В России снизилась цена самой доступной версии кроссовера Exeed VX

Марка Exeed снизила цену флагманского внедорожника Exeed VX в недавно появившейся базовой комплектации Prestige. Автомобиль подешевел на 50 тыс. рублей и стоит теперь 5,6 млн рублей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Купил бюджетный китайский кроссовер и задумался: позитив и негатив от владельцев

При этом сама версия Prestige, представленная неделю назад, сделала внедорожник дешевле на 350 тысяч рублей за счет отказа от ряда опций.

В плане техники комплектация Prestige ничем не отличается от топовой версией President: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., АКП, полный привод.

В комплектацию Prestige входит 7-местный салон, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, три экрана на передней панели, 20-дюймовые колесные диски. Размеры кроссовера 4970 × 1940 × 1792 мм при колесной базе 2900 мм.

Exeed VX
Exeed VX

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Exeed
30.08.2024
Фото:Exeed
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Exeed VX ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.

0