Флагманский полноприводный кроссовер с АКП подешевел второй раз за месяц

В России снизилась цена самой доступной версии кроссовера Exeed VX

Марка Exeed снизила цену флагманского внедорожника Exeed VX в недавно появившейся базовой комплектации Prestige. Автомобиль подешевел на 50 тыс. рублей и стоит теперь 5,6 млн рублей.

При этом сама версия Prestige, представленная неделю назад, сделала внедорожник дешевле на 350 тысяч рублей за счет отказа от ряда опций.

В плане техники комплектация Prestige ничем не отличается от топовой версией President: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., АКП, полный привод.

В комплектацию Prestige входит 7-местный салон, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, три экрана на передней панели, 20-дюймовые колесные диски. Размеры кроссовера 4970 × 1940 × 1792 мм при колесной базе 2900 мм.

Exeed VX

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Автоновости дня»