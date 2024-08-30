Флагманский полноприводный кроссовер с АКП подешевел второй раз за месяц
Марка Exeed снизила цену флагманского внедорожника Exeed VX в недавно появившейся базовой комплектации Prestige. Автомобиль подешевел на 50 тыс. рублей и стоит теперь 5,6 млн рублей.
При этом сама версия Prestige, представленная неделю назад, сделала внедорожник дешевле на 350 тысяч рублей за счет отказа от ряда опций.
В плане техники комплектация Prestige ничем не отличается от топовой версией President: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., АКП, полный привод.
В комплектацию Prestige входит 7-местный салон, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, три экрана на передней панели, 20-дюймовые колесные диски. Размеры кроссовера 4970 × 1940 × 1792 мм при колесной базе 2900 мм.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Exeed VX ()
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.