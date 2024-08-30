Водитель хотел проскочить через ж/д переезд: поезд искорежил легковушку

Водитель погиб в Карелии после ДТП с поездом

В Лахденпохском районе Карелии вблизи поселка Вялимяки водитель легковушки решил проскочить через железнодорожный переезд, не убедившись в отсутствии поезда. В результате произошла авария.

По предварительной информации, водитель автомобиля Нива не убедился в безопасности пересечения путей на нерегулируемом ж/д переезде и допустил столкновение с поездом.

После аварии 39-летнего мужчину извлекли из искореженной легковушки и передали медикам. От полученных травм он умер по дороге в больницу.

Сейчас по факту произошедшего проводят проверку.

Происшествие в Карелии

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Карелии