Водитель хотел проскочить через ж/д переезд: поезд искорежил легковушку
В Лахденпохском районе Карелии вблизи поселка Вялимяки водитель легковушки решил проскочить через железнодорожный переезд, не убедившись в отсутствии поезда. В результате произошла авария.
По предварительной информации, водитель автомобиля Нива не убедился в безопасности пересечения путей на нерегулируемом ж/д переезде и допустил столкновение с поездом.
После аварии 39-летнего мужчину извлекли из искореженной легковушки и передали медикам. От полученных травм он умер по дороге в больницу.
Сейчас по факту произошедшего проводят проверку.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Карелии