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Происшествие в Карелии
30 августа
Водитель хотел проскочить через ж/д переезд: поезд искорежил легковушку
Водитель погиб в Карелии после ДТП с поездом

Водитель хотел проскочить через ж/д переезд: поезд искорежил легковушку

Водитель погиб в Карелии после ДТП с поездом

В Лахденпохском районе Карелии вблизи поселка Вялимяки водитель легковушки решил проскочить через железнодорожный переезд, не убедившись в отсутствии поезда. В результате произошла авария.

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По предварительной информации, водитель автомобиля Нива не убедился в безопасности пересечения путей на нерегулируемом ж/д переезде и допустил столкновение с поездом.

После аварии 39-летнего мужчину извлекли из искореженной легковушки и передали медикам. От полученных травм он умер по дороге в больницу.

Сейчас по факту произошедшего проводят проверку.

Происшествие в Карелии
Происшествие в Карелии

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Карелии

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
30.08.2024
Фото:МВД Медиа
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