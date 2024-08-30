Названы самые популярные китайские машины с пробегом

«Авито Авто»: спрос на китайские авто на вторичке вырос в 1,2 раза в 2024 году

Спрос на китайские машины с пробегом по итогам первых семи месяцев текущего года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+21,7%). Предложение увеличилось на 69,4%, а средняя цена за иномарку составила 2 295 000 руб по данным «Авито Авто».

Самой популярной маркой подержанных китайских машин по спросу стала Geely с долей 24,03%. За ней следует Chery с показателем 21,03%, а замыкает тройку лидеров Lifan (10,81%). Четвертое и пятое места заняли LiXiang и Great Wall с показателями 6,85 и 6,39% соответственно.

Среди моделей лидирует внедорожник Geely Monjaro с долей 7,7%. Далее идет Chery Tiggo (T11) с показателем 5,75%, а на третьей позиции оказался компактный паркетник Geely Coolray (4,1%). В топ-5 также вошли Lifan Solano и LiXiang L7.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Autonews.ru