Популярный недорогой 132-сильный «американец» с АКП вернулся в РФ: известна цена

В РФ поступили в продажу новые седаны Chevrolet Onix по цене от ₽1,83 млн

Популярный бюджетный седан Chevrolet Onix продолжают продавать в России. Мультибрендовый автосалон из Вологды предлагает машину 2023 года за 1,83 млн рублей, что является самым доступным вариантом на данный момент.

Автомобиль продается в богатой комплектации LTZ, в которую входит беспроводная зарядка, датчики света и дождя, камере заднего вида, подогреве передних кресел, климат-контроле и прочее.

Chevrolet Onix

Дилер в Санкт-Петербурге продает Onix в комплектации Premier 2 за 1,899 млн рублей. Среди опций такого автомобиля климат-контроль, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, люк и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. У дилера в Воронеже Chevrolet Onix предлагается по цене 2 066 000 до 2,15 млн рублей.

В основном Onix, представленные в РФ, оснащены 1,2-литровым турбомотором мощностью 132 л.с. и классической 6-ступенчатой АКП.

Chevrolet Onix

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Автоновости дня»