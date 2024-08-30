333 л.с., полный привод, 4,6 секунды до «сотни»: обновленный «немец» теперь в РФ
Дилер привез в Россию немецкий заряженный хэтчбек Volkswagen Golf R в рестайлинговой версии восьмого поколения по цене 4 800 000 руб.
В России автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 333 л.с. и роботом. Привод полный.
Обновленный Golf R впервые был представлен летом этого года. Он стал самым мощным «гольфом» в истории, а также самым быстрым серийным автомобилем бренда Volkswagen, разгоняясь до «сотни» за 4,6 секунды.
Рестайлинговую версию Volkswagen Golf показали в начале текущего года. Автомобиль был представлен в кузовах хэчтбек и универсал.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Volkswagen Golf ()
Отличная машина, вопросов нет
нет
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.