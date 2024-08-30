333 л.с., полный привод, 4,6 секунды до «сотни»: обновленный «немец» теперь в РФ

Дилер привез в Россию рестайлинговый Volkswagen Golf R за ₽4,8 млн

Дилер привез в Россию немецкий заряженный хэтчбек Volkswagen Golf R в рестайлинговой версии восьмого поколения по цене 4 800 000 руб.

В России автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 333 л.с. и роботом. Привод полный.

Обновленный Golf R впервые был представлен летом этого года. Он стал самым мощным «гольфом» в истории, а также самым быстрым серийным автомобилем бренда Volkswagen, разгоняясь до «сотни» за 4,6 секунды.

Рестайлинговую версию Volkswagen Golf показали в начале текущего года. Автомобиль был представлен в кузовах хэчтбек и универсал.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Autonews.ru