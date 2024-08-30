333 л.с., полный привод, 4,6 секунды до «сотни»: обновленный «немец» теперь в РФ

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В России автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 333 л.с. и роботом. Привод полный.

Обновленный Golf R впервые был представлен летом этого года. Он стал самым мощным «гольфом» в истории, а также самым быстрым серийным автомобилем бренда Volkswagen, разгоняясь до «сотни» за 4,6 секунды.

Рестайлинговую версию Volkswagen Golf показали в начале текущего года. Автомобиль был представлен в кузовах хэчтбек и универсал.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
30.08.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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