429 л.с., полный привод: когда этот обновленный минивэн доберется до РФ

Рестайлинговый минивэн Voyah Dream появится на российском рынке в 2025 году

Обновленный премиальный минивэн Voyah Dream можно ожидать в России не раньше первого квартала 2025 года, сообщила компания-дистрибьютор бренда. Пока автомобиль проходит сертификацию, чтобы официально поступить на российский рынок.

Предварительные продажи обновленного MPV Dream уже начались в Китае: цена находится в пределах 349 900 – 489 900 юаней (4,1 – 5,8 млн рублей).

В стандартную комплектацию минивэна входит интеллектуальная электрическая система полного привода, двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 148 л.с., два электродвигателя общей мощностью 416 л.с., с дальностью хода 1411 км.

Полностью электрическая версия EV имеет два двигателя суммарной мощностью 429 л.с., с запасом хода 650 км.

Рестайлинговый Voyah Dream получил жидкокристаллическую приборную панель и два 15,4-дюймовых экрана, а также продвинутую мультимедийную систему.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Autonews.ru