429 л.с., полный привод: когда этот обновленный минивэн доберется до РФ
Обновленный премиальный минивэн Voyah Dream можно ожидать в России не раньше первого квартала 2025 года, сообщила компания-дистрибьютор бренда. Пока автомобиль проходит сертификацию, чтобы официально поступить на российский рынок.
Предварительные продажи обновленного MPV Dream уже начались в Китае: цена находится в пределах 349 900 – 489 900 юаней (4,1 – 5,8 млн рублей).
В стандартную комплектацию минивэна входит интеллектуальная электрическая система полного привода, двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 148 л.с., два электродвигателя общей мощностью 416 л.с., с дальностью хода 1411 км.
Полностью электрическая версия EV имеет два двигателя суммарной мощностью 429 л.с., с запасом хода 650 км.
Рестайлинговый Voyah Dream получил жидкокристаллическую приборную панель и два 15,4-дюймовых экрана, а также продвинутую мультимедийную систему.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Autonews.ru