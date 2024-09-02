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Неубиваемый реликт: эта машина времен СССР почти в 2 раза превышает продажи Toyota

Эксперт Васильев объяснил, почему ВАЗ-2107 до сих пор востребован у россиян

Несмотря на то что автомобиль советского и российского производства ВАЗ-2107 не выпускается вот уже 12 лет, он до настоящего времени лидирует на вторичном рынке. Об этом напомнил автоэксперт Егор Васильев.

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Рассуждая о секрете такого успеха и востребованности у автовладельцев, эксперт подчеркнул, что на рынке подержанных машин наблюдается четкое разделение на просто машины и автомобили с претензией на технологичность и премиальность. И в первой категории абсолютным лидером является «рабочая лошадка» ВАЗ-2107.

«По сути, ВАЗ-2107 – это вершина эволюции отечественного заднего привода, которая отличается максимальной простотой, утилитарностью и приспособленностью к функционированию в условиях жесткой эксплуатации и неквалифицированного сервиса. Неубиваемый реликт советской эпохи», – объясняет автоэксперт.

«Семерка» – довольно надежный и комфортный автомобиль даже на фоне современных транспортных средств, констатирует Васильев. К тому же, благодаря цене, ВАЗ-2107 востребован на рынке спустя 12 лет после окончания производства, подчеркивает эксперт.

ВАЗ-2107
ВАЗ-2107

И такое лидерство на рынке машин с пробегом вполне заслуженно, убежден Васильев. Он привел статистику, согласно которой в первом полугодии 2024 года классический заднеприводный седан российского производства лидирует на вторичке с показателем 62,7 тыс. проданных экземпляров.

Примечательно, что, в целом. за указанный период на вторичном рынке реализовано 683,5 тыс. автомобилей производства АВТОВАЗа. «А столь любимая нашими гражданами Toyota уступает лидеру более чем в два раза», – резюмирует эксперт.

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Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Количество просмотров 234
02.09.2024
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
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