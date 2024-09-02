Стоит ли менять масло в двигателе чаще, чем рекомендует производитель
Некоторые водители считают, что чем свежее масло, тем дольше прослужит двигатель, а производитель специально увеличивает интервалы между техобслуживанием, потому что ему невыгодно, чтобы машина прослужила как можно дольше.
Российский автопроизводитель пояснил, что сокращение интервалов бессмысленно: «Все заводские ресурсные испытания проводятся с соблюдением самых обычных сроков замены масла и прочих расходников, автомобиль рассчитан на такой режим работы».
По мнению специалистов АВТОВАЗа, более частая замена масла только увеличит расходы автовладельца, но не увеличит срок службы двигателя. Однако в программу ТО входит несколько операций, о которых часто забывают, рассказали специалисты.
Например, рекомендуется регулярно менять свечи зажигания, чистить клеммы аккумулятора, проверять уровни технических жидкостей и т.п.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: официальный паблик Lada в «Дзен»