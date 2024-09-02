Стоит ли менять масло в двигателе чаще, чем рекомендует производитель

АВТОВАЗ: менять масло в моторе в два раза чаще регламента нецелесообразно

Некоторые водители считают, что чем свежее масло, тем дольше прослужит двигатель, а производитель специально увеличивает интервалы между техобслуживанием, потому что ему невыгодно, чтобы машина прослужила как можно дольше.

Российский автопроизводитель пояснил, что сокращение интервалов бессмысленно: «Все заводские ресурсные испытания проводятся с соблюдением самых обычных сроков замены масла и прочих расходников, автомобиль рассчитан на такой режим работы».

По мнению специалистов АВТОВАЗа, более частая замена масла только увеличит расходы автовладельца, но не увеличит срок службы двигателя. Однако в программу ТО входит несколько операций, о которых часто забывают, рассказали специалисты.

Например, рекомендуется регулярно менять свечи зажигания, чистить клеммы аккумулятора, проверять уровни технических жидкостей и т.п.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: официальный паблик Lada в «Дзен»