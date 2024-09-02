Умерит жар, растопит лед – рассказываем про очень интересный БЕЛАЗ

Поливооросительный БЕЛАЗ-76473 начал работать на добыче железорудного сырья

«За рулем» уже рассказывало об этой, одной из самых интересных, разновидности карьерной техники БЕЛАЗ – например, такие машины трудятся на Кузбассе и в Хакасии. Теперь же еще одна новая поливооросительная машина БЕЛАЗ-76473 начала работать в карьере Михайловского горно-обогатительного комбината (МГОК) имени А.В. Варичева. Ее цистерна вмещает 32 кубометра (!) воды.

Зачем нужна такая техника? Эти машины орошают водой забои и дороги карьера, осаждая вездесущую пыль – это повышает безопасность, продлевает срок службы машин, улучшает экологию. Одной такой цистерны хватает, чтобы пролить 8 км карьерной дороги шириной 20 метров.

В задней части БЕЛАЗ-76473 – веерная система орошения, в передней – поворотный лафетный ствол, дальнобойность которого составляет 60 метров.

На машине центральная система смазки, что увеличивает срок службы узлов и агрегатов. Есть также современная система пожаротушения. Ну и основной плюс этой модели, на мой взгляд, – это более мощный двигатель. Панель приборов совсем другая, чем у прежних машин, электронная. Предусмотрена система кондиционирования, более удобное сиденье, – поделился впечатлениям шофер Петр Федоренко, водящий поливооросительные БЕЛАЗы почти 20 лет.

Сейчас в МГОК работают 11 поливооросительных машин, и востребованы они круглый год – зимой «пылеборцев» заряжают реагентом для борьбы с наледью. Кроме того, эти машины снабжают водой буровые станки для охлаждения инструмента.