199 сил, АКП, гарантия 5 лет: известна цена кроссовера белорусской сборки
Китайские кроссоверы бренда VGV будут продаваться в России по цене от 2,15 млн рублей, сообщили в компании. Такова стоимость младшей модели VGV U70 Pro в пятиместном исполнении, с мотором 1.5 мощностью 143 л.с., 6-ступенчатой МКП и тканевой обивкой салона.
Модификация Lifestyle с АКП будет стоить 2,4 млн, а топовая версия Executive – 2,6 млн рублей.
Покупатели получат скидки при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. С их учетом цена U70 Pro начинается с 2,05 млн рублей.
Кроссовер VGV U75 Plus будет продаваться в России в двух комплектациях и только в 7-местной компоновке по цене от 2,8 млн рублей (без учета скидки за трейд-ин). Цена модификации Premium составит 3 млн рублей. Среди опций авто панорамная крыша, спортивный обвес, встроенный видеорегистратор.
Под капотом VGV U75 Plus 2-литровый мотор мощностью 199 л.с. и 8-ступенчатая АКП.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Газета.Ru»