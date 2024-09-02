199 сил, АКП, гарантия 5 лет: известна цена кроссовера белорусской сборки

Китайские кроссоверы бренда VGV будут продаваться в России по цене от ₽2,15 млн

Китайские кроссоверы бренда VGV будут продаваться в России по цене от 2,15 млн рублей, сообщили в компании. Такова стоимость младшей модели VGV U70 Pro в пятиместном исполнении, с мотором 1.5 мощностью 143 л.с., 6-ступенчатой МКП и тканевой обивкой салона.

Модификация Lifestyle с АКП будет стоить 2,4 млн, а топовая версия Executive – 2,6 млн рублей.

Покупатели получат скидки при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. С их учетом цена U70 Pro начинается с 2,05 млн рублей.

VGV U70 Pro

Кроссовер VGV U75 Plus будет продаваться в России в двух комплектациях и только в 7-местной компоновке по цене от 2,8 млн рублей (без учета скидки за трейд-ин). Цена модификации Premium составит 3 млн рублей. Среди опций авто панорамная крыша, спортивный обвес, встроенный видеорегистратор.

Под капотом VGV U75 Plus 2-литровый мотор мощностью 199 л.с. и 8-ступенчатая АКП.

VGV U70 Pro

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Газета.Ru»