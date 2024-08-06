На авторынке России осенью появится бюджетный кроссовер по цене от 2 млн рублей

В России перенесли старт продаж кроссовера белорусской сборки под брендом VGV

Старт продаж на российском рынке кроссоверов китайского бренда VGV пришлось отложить. Об изменениях в маркетинговой стратегии сообщили представители пресс-службы официального дистрибьютора марки в РФ «Мотор-Плейс».

Представители пресс-службы уточнили, что планы были подкорректированы из-за изменений в межправительственных соглашениях, регулирующих ввоз автомобилей из Белоруссии (автомобили производятся в этой соседней республике). Изначально планировалось, что автомобили появятся у дилеров в июне текущего года. Ориентировочно, старт продаж VGV в России запланирован на сентябрь 2024 года.

VGV U70

Напомним, 15 мая компания VGV презентовала в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Первая модель получила бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 145 л.с., он работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также доступен 6-дипазонный «автомат». В длину автомобиль достигает 4825 мм, размер колесной базы – 200 мм. U70 Pro предлагается в пятиместном или семиместном вариантах.

Кроссовер U75 Plus получил многорычажную заднюю подвеску, бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 2,0 л мощностью 199 л.с., автоматическая коробка передач. Для разгона до первой сотни автомобилю понадобится 8,2 секунды.

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Источник: gazeta.ru