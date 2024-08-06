#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде
17 августа
Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде
Состоялся дебютный рейс туристического поезда...
Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?
17 августа
Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?
Инспектор ГАИ перечислил причины, по которым...
Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?
17 августа
Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?
Эксперт Родионов: после жаркого лета важно...

На авторынке России осенью появится бюджетный кроссовер по цене от 2 млн рублей

В России перенесли старт продаж кроссовера белорусской сборки под брендом VGV

Старт продаж на российском рынке кроссоверов китайского бренда VGV пришлось отложить. Об изменениях в маркетинговой стратегии сообщили представители пресс-службы официального дистрибьютора марки в РФ «Мотор-Плейс».

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Представители пресс-службы уточнили, что планы были подкорректированы из-за изменений в межправительственных соглашениях, регулирующих ввоз автомобилей из Белоруссии (автомобили производятся в этой соседней республике). Изначально планировалось, что автомобили появятся у дилеров в июне текущего года. Ориентировочно, старт продаж VGV в России запланирован на сентябрь 2024 года.

VGV U70
VGV U70

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Напомним, 15 мая компания VGV презентовала в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Первая модель получила бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 145 л.с., он работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также доступен 6-дипазонный «автомат». В длину автомобиль достигает 4825 мм, размер колесной базы – 200 мм. U70 Pro предлагается в пятиместном или семиместном вариантах.

Кроссовер U75 Plus получил многорычажную заднюю подвеску, бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 2,0 л мощностью 199 л.с., автоматическая коробка передач. Для разгона до первой сотни автомобилю понадобится 8,2 секунды.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2611
06.08.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о VGV U70 Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв