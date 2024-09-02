1,5 л, 150 сил, робот: знакомый надежный «немец» вернулся в Россию
Дилер по параллельным каналам привез в Россию немецкий хэтчбек Audi A3 за 3,9 млн рублей. Автомобиль предлагается в версии Sportback 35 TFSI с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и роботом, привод передний.
Модель создана на основе модульной платформы MQB Evo. У Audi A3 полностью цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем размером 10,1 дюйма и функцией распознавания голосовых команд.
В числе опций мультимедиасистема с сенсорным экраном размером 12,3 дюйма и проекционным дисплеем, а также спортивная S-подвеска.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru