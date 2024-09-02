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Эти популярные «китайцы» лишились в России всех версий прошлого года

Компания Omoda сократила ассортимент комплектаций кроссовера C5 и седана S5 в России

Бренд Omoda урезал ассортимент доступных комплектаций кроссовера C5 и седана S5 в России. Перемены затронули все версии 2023 г. в. и отдельные модификации 2024 года.

Omoda C5
Omoda C5

У Omoda C5 и S5 больше нет ни одной комплектации 2023 года. У кроссовера их было пять (от 2 679 900 до 3 309 900 рублей), у седана – три (от 2 249 900 до 2 549 900 рублей). У кроссовера C5 2024 г. в. больше нет версии Joy по цене 2 426 900 рублей, поэтому теперь он продается в пяти комплектациях: Fun, Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.

Omoda S5
Omoda S5

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Актуальные цены кроссовера Omoda C5 в России:

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  • Fun – 2 229 900 рублей;
  • Lifestyle – 2 601 900 рублей;
  • Ultimate – 2 713 900 рублей;
  • Active – 2 979 900 рублей;
  • Supreme – 3 119 900 рублей.

Седан S5 потерял также две версии 2024 г. в. из трех: Tech за 2 044 900 рублей и Ultra за 2 229 900 рублей. Осталась лишь модификация Classic по цене 1 999 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 291
02.09.2024
Фото:Omoda
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