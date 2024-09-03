Какой мотор лучше: турбо или атмосферник? Эксперт перечислил нюансы

Эксперт Гоман объяснил разницу между турбомотором и атмосферником

При покупке автомобиля с турбированным мотором и «атмосферником» автовладельцу в первую очередь нужно учитывать свои личные потребности. Об этом рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман.

Рассуждая о том, в пользу какой модели с конкретным двигателем следует сделать выбор, эксперт подчеркнул, что атмосферный мотор не имеет дополнительных нагрузок, а двигатель с турбонаддувом является высокотемпературным, поэтому всегда перегружен.

«Атмосферный мотор работает за счет воздуха из окружающей среды. Воздух поступает в топливную смесь, и она сгорает. А турбированный двигатель имеет дополнительный нагнетатель воздуха – турбину и дополнительный радиатор охлаждения, который называется интеркулер. То есть турбина нагнетает дополнительный воздух в топливную смесь. Она сгорает быстрее, эффективнее, что увеличивает все мощностные характеристики мотора. В первую очередь крутящий момент», – объясняет эксперт.

По словам Гомана, в случае с водителем, активно использующим автомобиль, больше подойдет мотор с наддувом. Хотя среди «атмосферников» тоже есть достойные трехлитровые варианты, уточняет Гоман.

Что касается обслуживания, то надежность моторов зависит от «водительской гигиены», речь идет о соблюдении водителем межсервисных интервалов, контролем уровня технических жидкостей и их состоянием, подчеркивает Гоман.

«Если примерно раз в полгода заезжать в сервис на диагностику, то можно избежать проблем с любым мотором. В случае турбонаддува, который температурно перегружен, рекомендую менять жидкости почаще. Ориентируйтесь на 5 тысяч км», – советует эксперт.

По словам Гомана, на современных турбомоторах есть турботаймер. Он необходим для того, чтобы после интенсивного использования автомобиль несколько минут поработал на холостых для снижения температуры масла, и с целью предотвращения его коксования на лопастях турбины. Нужно проверять двигатель хотя бы раз в полгода, тогда можно избежать любых проблем, резюмировал специалист.

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Источник: Российская газета