Названы самые выносливые машины в возрасте 5-10 лет

Consumer Reports: Toyota и Lexus признаны самыми надежными подержанными машинами

Американское агентство Consumer Reports составило список наиболее надежных брендов автомобилей с пробегом в возрасте от 5 до 10 лет. Лидером стала марка Lexus, набравшая 75 баллов из ста возможных. Это на три балла больше, чем у бренда Toyota. Самыми надежными моделями в своих категориях стали Corolla Hybrid, RAV4 Hybrid и Tacoma.

Дальше в списке идет Mazda с 59 баллами, купе Miata 2019 года признано самым надежным спортивным автомобилем, а CX-9 стало самым надежным семейным SUV.

Марка Acura находится на четвертом месте (57 баллов), 55 баллов набрала Honda.

Buick заняла шестое место (47 баллов). BMW оказалась на седьмой строчке рейтинга (46 баллов), далее следуют Subaru (46), Nissan (45), Mercedes-Benz (43).

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Consumer Reports