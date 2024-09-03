1,6 л, 180 сил, АКП: надежный знакомый кореец снова в РФ по доступной цене
Дилер «ПрофитКар» привез в Россию бизнес-седан Hyundai Sonata после рестайлинга 2023 года по цене 2,68 млн рублей. При этом такая машина того же класса, как Toyota Camry стоит почти на 1 млн рублей дороже.
Размеры Hyundai Sonata восьмого поколения 4910×1860×1445 мм при колесной базе 2840 мм.
Под капотом автомобиля 1,6-литровый мотор мощностью 180 л.с., АКП, привод передний. В какой комплектации машина, не уточняется, но даже в базе Hyundai Sonata оснащена хорошо: есть климат-контроль, круиз-контроль, цифровая приборка, медиасистема с крупным экраном, полный набор подушек безопасности, датчики света и дождя и другое.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru