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1,6 л, 180 сил, АКП: надежный знакомый кореец снова в РФ по доступной цене

В России начались продажи рестайлингового седана Hyundai Sonata за ₽2,7 млн

Дилер «ПрофитКар» привез в Россию бизнес-седан Hyundai Sonata после рестайлинга 2023 года по цене 2,68 млн рублей. При этом такая машина того же класса, как Toyota Camry стоит почти на 1 млн рублей дороже.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

Размеры Hyundai Sonata восьмого поколения 4910×1860×1445 мм при колесной базе 2840 мм.

Под капотом автомобиля 1,6-литровый мотор мощностью 180 л.с., АКП, привод передний. В какой комплектации машина, не уточняется, но даже в базе Hyundai Sonata оснащена хорошо: есть климат-контроль, круиз-контроль, цифровая приборка, медиасистема с крупным экраном, полный набор подушек безопасности, датчики света и дождя и другое.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 308
03.09.2024
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Sonata ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Sonata  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.
+3