Популярный «китаец» белорусской сборки подорожал в России
В России на 20 тысяч рублей подорожали все комплектации кроссовера BelGee X70 белорусской сборки. BelGee X70 представляет собой копию Geely Atlas Pro с шильдиками белорусского бренда. Не так давно он вышел на российский рынок в четырех комплектациях (Active, Style, Prestige и Prestige+), которые идут как с передним, так и с полным приводом и системой «мягкого» гибрида.
Под капотом у всех X70 1,5-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском. В переднеприводных версиях он выдает 150 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой классической АКП, а в полноприводных его отдача составляет 177 л.с., причем пару ему в таком случае составляет преселективный 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.
Сейчас BelGee X70 в комплектации Active 2WD 150 л.с. в России стоит 2 634 990 руб., в комплектациях Style 2WD 150 л.с. и Style 4WD 177 л.с. – 2 754 990 и 2 929 990 руб. соответственно.
Вариант Prestige 4WD 177 л.с. можно приобрести за 3 129 990 руб., а Prestige+ 4WD 177 л.с. – за 3 234 990 руб.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»