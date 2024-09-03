Популярный «китаец» белорусской сборки подорожал в России

Белорусский бренд BelGee подняла цены на кроссовер X70 в России на ₽20 тысяч

В России на 20 тысяч рублей подорожали все комплектации кроссовера BelGee X70 белорусской сборки. BelGee X70 представляет собой копию Geely Atlas Pro с шильдиками белорусского бренда. Не так давно он вышел на российский рынок в четырех комплектациях (Active, Style, Prestige и Prestige+), которые идут как с передним, так и с полным приводом и системой «мягкого» гибрида.

Под капотом у всех X70 1,5-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском. В переднеприводных версиях он выдает 150 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой классической АКП, а в полноприводных его отдача составляет 177 л.с., причем пару ему в таком случае составляет преселективный 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Belgee X70

Сейчас BelGee X70 в комплектации Active 2WD 150 л.с. в России стоит 2 634 990 руб., в комплектациях Style 2WD 150 л.с. и Style 4WD 177 л.с. – 2 754 990 и 2 929 990 руб. соответственно.

Вариант Prestige 4WD 177 л.с. можно приобрести за 3 129 990 руб., а Prestige+ 4WD 177 л.с. – за 3 234 990 руб.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: «Автоновости дня»