В России ежегодно спасают тысячи пострадавших в ДТП, благодаря этой системе в авто

ЭРА-ГЛОНАСС за 9 лет работы передала спасателям 400 тысяч вызовов от водителей

Количество аварийных вызовов, переданных спасателям за девять лет работы государственной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС, достигло 400 тысяч. Об этом рассказали представители организации.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, в России к системе ЭРА-ГЛОНАСС на текущий момент подключено 11,4 млн автомобилей. Причем с начала 2024 года этот показатель превысил 1,2 млн транспортных средств. Растущее количество подключенных к ЭРА-ГЛОНАСС автомобилей повышает безопасность не только все большего числа водителей, пассажиров, но и пешеходов.

«Ежегодно ЭРА-ГЛОНАСС спасает тысячи жизней людей. Госинформсистема способствует соблюдению правила «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах», – подчеркнул топ-менеджер организации.

Отмечается, что в 81% случаев умное устройство в автомобиле срабатывает в автоматическом режиме, это свидетельствует о тяжести аварии, когда водители и пассажиры не способны самостоятельно вызвать помощь. Примечательно, что порядка 4% вызовов через ЭРА-ГЛОНАСС приходятся на ситуации, когда водители используют кнопку SOS как инструмент взаимопомощи в случаях, когда они сами стали очевидцами ДТП на трассе.

Представители организации подчеркнули, что более половины сообщений система приняла из удаленных населенных пунктов. В качестве примера был приведен случай, когда минувшим летом госинформсистема спасла жизнь пострадавших во время тяжелой аварии в Сочи. Автомобиль с двумя женщинами и полуторогодовалым ребенком сорвался с извилистой дороги в кювет и повис на дереве. От удара в машине кнопка SOS сработала автоматически. За считанные секунды система передала информацию об аварии спасателям, которые оперативно выдвинулись к месту аварии и оказали помощь пострадавшим.

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Источник: пресс-служба «ГЛОНАСС»