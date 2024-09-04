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По этим признакам легко узнать машину, побывавшую в серьезном ДТП

Эксперт Стрельбицкий назвал четыре признака восстановленного после аварии авто

Есть немало способов определить, что машина побывала в серьезной аварии, сообщил глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

На участие машины в ДТП укажут зазоры между панелями кузова. Если они неравномерные или слишком большие, это может быть следствием некачественного ремонта после аварии, пояснил специалист.

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Также он рекомендует присмотреться к дефектам кузова, особенно если они расположены в неожиданных местах (пороги, подкрылки и тому подобное). Среди признаков специалист отметил и неравномерное окрашивание кузова. Следы перекраски указывают на то, что машина побывала в аварии. Стрельбицкий также советует обратить внимание на наличие повреждений в салоне авто.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 310
04.09.2024
Фото:АГН Москва
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