3 л, 510 л.с. и полный привод: мощный «немец» появился в России
Дилер привез в Россию немецкий заряженный кроссовер BMW X3 M актуальной рестайлинговой версии первого поколения по цене 12 700 000 руб.
Автомобиль предлагают в версии Competition с бензиновым двигателем объемом 3,0 литра мощностью 510 л.с., АКП. Привод полный.
Рестайлинговый BMW X3 M был представлен в 2021 году. Изначально автомобиль получил мотор от BMW M3 мощностью 480 л.с., а затем для версии Competition отдача была увеличена до 510 л.с.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru