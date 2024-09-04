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3 л, 510 л.с. и полный привод: мощный «немец» появился в России

В России появился в продаже рестайлинговый BMW X3 M Competition за ₽12,7 млн

Дилер привез в Россию немецкий заряженный кроссовер BMW X3 M актуальной рестайлинговой версии первого поколения по цене 12 700 000 руб.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Автомобиль предлагают в версии Competition с бензиновым двигателем объемом 3,0 литра мощностью 510 л.с., АКП. Привод полный.

BMW X3 M Competition
BMW X3 M Competition

Рестайлинговый BMW X3 M был представлен в 2021 году. Изначально автомобиль получил мотор от BMW M3 мощностью 480 л.с., а затем для версии Competition отдача была увеличена до 510 л.с.

BMW X3 M Competition
BMW X3 M Competition
BMW X3 M Competition
BMW X3 M Competition

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 283
04.09.2024
Фото:BMW
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