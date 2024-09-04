Спрос на эту модель УАЗа только растет

«Буханка» стала самой популярной моделью УАЗа в августе 2024 года

УАЗ по итогам августа текущего года реализовал на российском рынке 2993 автомобиля, рассказали в пресс-службе компании «Соллерс». УАЗ «Буханка» по-прежнему пользуется наибольшим спросом.

В августе было реализовано 1336 таких автомобилей, а продажи Патриота и Пикапа составили 763 и 370 единиц.

Относительно июля спрос на «Буханку» уменьшился: тогда было продано 1382 штуки. При этом Патриота в июле реализовали 1233 штуки.

УАЗа Профи по итогам августа было продано 455 штук, а Хантера – 69 единиц.

УАЗ «Буханка»

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»