Спрос на эту модель УАЗа только растет
УАЗ по итогам августа текущего года реализовал на российском рынке 2993 автомобиля, рассказали в пресс-службе компании «Соллерс». УАЗ «Буханка» по-прежнему пользуется наибольшим спросом.
В августе было реализовано 1336 таких автомобилей, а продажи Патриота и Пикапа составили 763 и 370 единиц.
Относительно июля спрос на «Буханку» уменьшился: тогда было продано 1382 штуки. При этом Патриота в июле реализовали 1233 штуки.
УАЗа Профи по итогам августа было продано 455 штук, а Хантера – 69 единиц.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: аналитическое агентство «Автостат»