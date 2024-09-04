Volkswagen возродит легендарный американский бренд

Компания Volkswagen планирует выпускать новые внедорожники под маркой Scout

Более двух лет назад бренд Volkswagen сообщил о намерении возродить культовый американский бренд Scout. Основой модельного ряда будут внедорожники и пикапы.

Уточняется, что премьера концептов будущих моделей Scout пройдет 24 октября 2024 года.

«До 24 октября вы не увидите кучи тизеров, но вот что я могу сказать точно: вы увидите автомобили с духом настоящих оригинальных «Скаутов». Смелый, культовый дизайн с многофункциональным салоном. Наши новые внедорожники и пикапы Scout, созданные для работы и развлечений, будут прочными, производительными и универсальными. Они должны быть такими, чтобы достойно носить значок Scout!», – заявил президент и генеральный директор Scout Motors Скотт Киф.

Машины будут выпускать на новом заводе, который построят в США. Автомобили возрожденного бренда получат новую платформу и исключительно электрическую трансмиссию.

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Источник: Carexpert