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Запчасти на эти автомобили резко выросли в цене

НАПИ: запчасти на китайские машины подорожали на 45%

В России за год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских машин увеличилась на 45%. По данным Национального агентства промышленной информации, в августе прошлого года средний ценник на детали составлял 44 тыс. рублей. С тех пор он вырос до 63 тыс. рублей.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Так, колесный диск стал дороже на 35,8% (23,3 тыс. рублей), заднее крыло подорожало на 35,4%, до 151,2 тыс. рублей, передний бампер – на 70,9%, до 34,8 тыс. рублей, а передняя правая дверь – на 73%, до 110,5 тыс. рублей.

Цена на капот выросла на 62,3% (85 тыс. рублей), на лобовое стекло – на 25,5% (52,1 тыс. рублей), решетка радиатора стала дороже на 42,1% (61,4 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 668
04.09.2024
Фото:Depositphotos
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