Запчасти на эти автомобили резко выросли в цене

НАПИ: запчасти на китайские машины подорожали на 45%

В России за год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских машин увеличилась на 45%. По данным Национального агентства промышленной информации, в августе прошлого года средний ценник на детали составлял 44 тыс. рублей. С тех пор он вырос до 63 тыс. рублей.

Так, колесный диск стал дороже на 35,8% (23,3 тыс. рублей), заднее крыло подорожало на 35,4%, до 151,2 тыс. рублей, передний бампер – на 70,9%, до 34,8 тыс. рублей, а передняя правая дверь – на 73%, до 110,5 тыс. рублей.

Цена на капот выросла на 62,3% (85 тыс. рублей), на лобовое стекло – на 25,5% (52,1 тыс. рублей), решетка радиатора стала дороже на 42,1% (61,4 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: НАПИ