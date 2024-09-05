Еще в одном регионе России построят высокоскоростную железную дорогу

Глава Минтранса Савельев допустил строительство ВСМ на Дальнем Востоке

Высокоскоростная железная дорога может появиться в перспективе на Дальнем Востоке. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе своего выступления на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» в рамках Восточного экономического форума.

«Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. Ну как без этого?» – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее, 14 марта текущего года, президент РФ Владимир Путин дал старт началу работ по строительству первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Пока в России нет ни одной железной дороги, предназначенной для высокоскоростного движения, скорость по которой достигает до 250 км/ч и выше. ВСМ специально спроектирована под скоростные поезда.

Работа Восточного экономического форума стартовала 3 сентября во Владивостоке. Мероприятие на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета продлится до 6 сентября.

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Источник: ТАСС