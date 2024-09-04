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На ВЭФ рассказали, как будет функционировать высокоскоростной поезд

Высокоскоростной поезд для ВСМ оснастят цифровой системой и автопилотом

Поезд для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург будет функционировать в беспилотном режиме. Согласно материалам РЖД на стенде Восточного экономического форума, высокоскоростной состав оснастят цифровой системой управления и автопилотом.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Накануне, 3 сентября во Владивостоке начал свою работу Восточный экономический форум (ВЭФ). Он продлится до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году работа форума посвящена ключевой теме «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Все деловые мероприятия поделены на семь основных тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 72
04.09.2024
Фото:АГН Москва
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