На ВЭФ рассказали, как будет функционировать высокоскоростной поезд
Поезд для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург будет функционировать в беспилотном режиме. Согласно материалам РЖД на стенде Восточного экономического форума, высокоскоростной состав оснастят цифровой системой управления и автопилотом.
Накануне, 3 сентября во Владивостоке начал свою работу Восточный экономический форум (ВЭФ). Он продлится до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году работа форума посвящена ключевой теме «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Все деловые мероприятия поделены на семь основных тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: tass.ru