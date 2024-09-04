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Этот популярный и недорогой «японец» провалил тест на безопасность

Кроссовер Toyota Raize показал низкий бал в краш-тесте

Аналог европейской EuroNCAP в Латинской Америке – независимая организация LatinNCAP, проверила безопасность кроссовера Toyota Raize. Автомобиль поставляют в РФ по схеме параллельного импорта.

Краш-тест Toyota Raize
Краш-тест Toyota Raize
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Эксперты оценили защиту взрослых пассажиров и водителя в 41%, детей – в 72%, а пешеходов – в 59%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 58%.

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

В сумме автомобилю была присвоена всего одна звезда безопасности из пяти возможных. При этом отмечается, что низкую оценку получил автомобиль с двумя передними подушками безопасности.

При всех видах столкновений Toyota Raize показал низкий уровень защиты водителя и пассажиров. Для пешеходов наибольшую опасность представляют боковые стойки, область капота, а также передний бампер.

В России дилеры продают Toyota Raize по цене от 2,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Источник: LatinNCAP

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Ушакова Ирина
Фото:latinncap.com
Количество просмотров 372
04.09.2024
Фото:latinncap.com
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