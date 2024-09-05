На ВЭФ рассказали, сколько машин продадут в России в этом году
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) озвучены прогнозы по продажам автомобилей в России в 2024 году.
Как сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24», ожидается, что к концу года объем рынка легковых автомобилей достигнет 1,4 млн единиц, из которых половина будет произведена в России.
По его словам, производство и рынок автомобилей в России на данный момент превышают уровень аналогичного периода 2023 года на 50-60%, а доля российских автомобилей уже составляет чуть больше половины рынка.
«За семь месяцев текущего года произведено около 700 тыс. единиц всей продукции, включая легковые автомобили и другие типы», – добавил он.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал увеличить уровень локализации производимых в России автомобилей. А также он считает, что нужно создавать условия для привлечения лучших специалистов на инженерные факультеты.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ТАСС