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На ВЭФ рассказали, сколько машин продадут в России в этом году

Мантуров: Рынок легковых машин в РФ к концу года достигнет 1,4 млн автомобилей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) озвучены прогнозы по продажам автомобилей в России в 2024 году.

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Как сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24», ожидается, что к концу года объем рынка легковых автомобилей достигнет 1,4 млн единиц, из которых половина будет произведена в России.

По его словам, производство и рынок автомобилей в России на данный момент превышают уровень аналогичного периода 2023 года на 50-60%, а доля российских автомобилей уже составляет чуть больше половины рынка.

«За семь месяцев текущего года произведено около 700 тыс. единиц всей продукции, включая легковые автомобили и другие типы», – добавил он.

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Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал увеличить уровень локализации производимых в России автомобилей. А также он считает, что нужно создавать условия для привлечения лучших специалистов на инженерные факультеты.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 91
05.09.2024
Фото:Depositphotos
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