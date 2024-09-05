Начался обратный отсчет: без этого документа с 31 октября таксисты потеряют работу

Глава РСА Уфимцев: в России за 3 дня оформили уже 9 тыс. полисов ОСГОП для такси

В России за первые три дня со вступления в силу закона об оформлении полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) заключено девять тысяч таких договоров. Об этом рассказал президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Сейчас средний размер страховой премии по полису ОСГОП составляет 3–3,5 тыс. рублей на одно транспортное средство в год, или 10 рублей в день. Это нормальный и справедливый тариф. За первые три дня действия нового закона была заключено 9 тыс. договоров ОСГОП», – уточнил президент НССО.

Уточняется, что тарифы на ОСГОП регулирует Центробанк, а тарифный коридор для этого вида страхования составляет 1,3–5,4 тыс. рублей. В настоящее время рассматривается предложение о «коротких» полисов ОСГОП, по аналогии с ОСАГО, уточнил Уфимцев.

Напомним, с 1 сентября 2024 года все таксисты обязаны заключить договор ОСГОП. Такой полис необходимо оформить в срок до 31 октября 2024. В случае отсутствия документа после этого периода водителя исключат из реестра перевозчиков. Полномочия по контролю за наличием полиса возложены на ГАИ и другие контролирующие службы.

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Источник: iz.ru