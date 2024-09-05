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Этот популярный «китаец» стал дороже почти на 400 тыс. с начала продаж в РФ

Китайский седан BAIC U5 Plus подорожал на ₽381 тыс. с момента дебюта в России

Седан BAIC U5 Plus в базе подорожал на 381 тыс. руб. с начала продаж в России. Сейчас автомобиль в базовой для России комплектации Luxury с 5-ступенчатой МКП стоит 2 080 000 руб. Автомобиль в аналогичной версии, но с «вариатором» предлагается за 2 150 000 руб., а топовый Honor стоит 2 250 000 руб.

BAIC U5 Plus
BAIC U5 Plus
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Весной 2023 года, на старте продаж в РФ, он также был доступен в трех версиях, и самая доступная из них с «механикой» стоила 1 699 000 руб. BAIC U5 Plus в топе тогда стоил 1 889 000 руб.

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В базовой и средней версиях седан доступен с 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 113 л.с. и 142 Н·м крутящего момента. На выбор предлагают 5-ступенчатую механику или вариатор.

В топовых комплектациях машина оснащается 150-сильным 1,5-литровым турбомотором и вариатором.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 193
05.09.2024
Фото:
«За рулем»
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