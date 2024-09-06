#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

252 л.с., полный привод, автомат: новый большой кроссовер появился в России

В России появился в продаже новый кроссовер Ford Edge за 5,95 млн рублей

Дилер привез в Россию американский кроссовер Ford Edge актуального третьего поколения по цене 5 950 000 руб.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Автомобиль предлагают в версии с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 252 л.с., АКП. Привод полный.

Ford Edge
Ford Edge

Edge – это среднеразмерный кроссовер, третье поколение которого выпускается в Китае на совместном заводе Changan и Ford. Актуальное поколение вышло в продажу в 2023 году. Автомобиль сильно отличается внешне от предыдущей версии кроссовера, 2015 года. Он получил все современные функции, которые есть и у других моделей Ford.

Ford Edge
Ford Edge

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Ford
Количество просмотров 18273
06.09.2024
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Ford Edge

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв