252 л.с., полный привод, автомат: новый большой кроссовер появился в России
В России появился в продаже новый кроссовер Ford Edge за 5,95 млн рублей
Дилер привез в Россию американский кроссовер Ford Edge актуального третьего поколения по цене 5 950 000 руб.
Автомобиль предлагают в версии с бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 252 л.с., АКП. Привод полный.
Ford Edge
Edge – это среднеразмерный кроссовер, третье поколение которого выпускается в Китае на совместном заводе Changan и Ford. Актуальное поколение вышло в продажу в 2023 году. Автомобиль сильно отличается внешне от предыдущей версии кроссовера, 2015 года. Он получил все современные функции, которые есть и у других моделей Ford.
Ford Edge
Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.
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Источник: Autonews.ru
Фото:Ford
18273
06.09.2024
Фото:Ford
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