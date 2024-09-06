#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Красный дракон сопротивляется: выпуск автомобилей на заводе пока под вопросом

Запуск бывшего завода Toyota в Петербурге откладывается на неопределенное время

Перезапуск бывшего завода Toyota в Петербурге откладывается. Об этом сообщил осведомленный источник, знакомый с ситуацией.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Камнем преткновения стал тот факт, что консорциуму Aurus, КАМАЗ и «Газпрома» до настоящего времени не удалось достичь консенсуса с восточным партнером о производстве продукции на мощностях бывшего завода Toyota. Речь идет не только о выпуске машин с двигателем внутреннего сгорания, но и о гибридах с газовым двигателем.

По словам источника, причиной стали санкции в отношении Aurus и НАМИ.

«Очень часто у нас разговоры идут впереди дела, наших китайских партнеров это пугает. Они хотят немножко по-другому работать», – отмечает источник.

При этом отмечается, что свернуть проект окончательно его участники не готовы. Принципиального решения о судьбе завода ждут и от Минпромторга, уточняет другой собеседник, знакомый с ходом обсуждения проекта. Причем у каждой стороны свое видение о дальнейшем развитии площадки и предлагаются разные пути реализации проекта.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: fontanka.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 190
06.09.2024
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0