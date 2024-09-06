Красный дракон сопротивляется: выпуск автомобилей на заводе пока под вопросом

Запуск бывшего завода Toyota в Петербурге откладывается на неопределенное время

Перезапуск бывшего завода Toyota в Петербурге откладывается. Об этом сообщил осведомленный источник, знакомый с ситуацией.

Камнем преткновения стал тот факт, что консорциуму Aurus, КАМАЗ и «Газпрома» до настоящего времени не удалось достичь консенсуса с восточным партнером о производстве продукции на мощностях бывшего завода Toyota. Речь идет не только о выпуске машин с двигателем внутреннего сгорания, но и о гибридах с газовым двигателем.

По словам источника, причиной стали санкции в отношении Aurus и НАМИ.

«Очень часто у нас разговоры идут впереди дела, наших китайских партнеров это пугает. Они хотят немножко по-другому работать», – отмечает источник.

При этом отмечается, что свернуть проект окончательно его участники не готовы. Принципиального решения о судьбе завода ждут и от Минпромторга, уточняет другой собеседник, знакомый с ходом обсуждения проекта. Причем у каждой стороны свое видение о дальнейшем развитии площадки и предлагаются разные пути реализации проекта.

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Источник: fontanka.ru