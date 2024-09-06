Новый кроссовер от Geely дебютирует в РФ в ближайшее время

Geely готовит для России новинку – ее назовут Atlas Cool или Starray

В Сети появились первые фотографии кроссовера Geely Atlas Cool в России. Источник, опубликовавший снимки, рассказывает, что перспективная новинка российского авторынка запечатлена припаркованной около одного из дилерских центров Geely в Москве.

Отмечается также, что сотрудники этого автосалона сообщили, что старт продаж кроссовера «не за горами». Один из вопросов, который в связи с этим остается открытым – это название модели. Источник, со ссылкой на ранее полученные данные, склоняется к версии, что для российского рынка названию из двух слов – Atlas Cool – предпочтут более короткое.

По одной из версий, кроссовер в российском исполнении может получить имя Geely Starray – на некоторых рынках под ним продается «обычный» Атлас нового поколения, а в РФ оно оказалось не задействовано.

Что же такое Atlas Cool, он же – вероятный Starray? Машина на 34 мм короче, 34 мм шире и 63 мм ниже Geely Atlas Pro, он же, в белорусском исполнении, Belgee X70. В китайской линейке модель занимает нишу между Coolray и Atlas. Силовая установка – турбо-«четверка» 1.5 (181 л.с.) от нового Coolray в сочетании с роботом и передним приводом.

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Источник: Китайские автомобили