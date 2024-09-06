В России появился самый доступный 7-местный кроссовер

VGV U70 Pro стал самым доступным 7-местным кроссовером в РФ – 2,2 млн рублей

Сегмент семиместных кроссоверов на российском авторынке в ближайшее будущее пополнится наиболее доступной моделью из всех ранее существующих. Источник приводит российский прайс кроссовера белорусской VGV U70 Pro в исполнении с 7-местным салоном – она составляет чуть более 2,2 млн рублей.

VGV U70 Pro

Российские цены на 7-местные кроссоверы, базовая цена в рублях:

DFM 580 – 2 499 000;

SWM G05 Pro – 2 733 460;

Chery Tiggo 8 Pro Max – 3 200 000;

Evolute i-Space – 3 360 000;

Geely Okavango – 3 479 990;

Jetour X90 Plus – 3 889 900;

GAC GS8 – 3 899 000;

DFSK ix7 – 3 990 000.

Салон VGV U70 Pro в 7-местном исполнении

Напомним, у VGV U70 Pro есть и более доступные пятиместные версии. Такая машина с мотором 1.5 мощностью 143 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП и тканевой обивкой салона оценивается в РФ в 2,15 млн рублей. Топовая версия Executive стоит 2,6 млн рублей. Ранее сообщалось, что машины уже есть у российских дилеров.

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Источник: Китайские автомобили