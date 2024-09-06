В России появился самый доступный 7-местный кроссовер
VGV U70 Pro стал самым доступным 7-местным кроссовером в РФ – 2,2 млн рублей
Сегмент семиместных кроссоверов на российском авторынке в ближайшее будущее пополнится наиболее доступной моделью из всех ранее существующих. Источник приводит российский прайс кроссовера белорусской VGV U70 Pro в исполнении с 7-местным салоном – она составляет чуть более 2,2 млн рублей.
VGV U70 Pro
Российские цены на 7-местные кроссоверы, базовая цена в рублях:
- DFM 580 – 2 499 000;
- SWM G05 Pro – 2 733 460;
- Chery Tiggo 8 Pro Max – 3 200 000;
- Evolute i-Space – 3 360 000;
- Geely Okavango – 3 479 990;
- Jetour X90 Plus – 3 889 900;
- GAC GS8 – 3 899 000;
- DFSK ix7 – 3 990 000.
Салон VGV U70 Pro в 7-местном исполнении
Напомним, у VGV U70 Pro есть и более доступные пятиместные версии. Такая машина с мотором 1.5 мощностью 143 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП и тканевой обивкой салона оценивается в РФ в 2,15 млн рублей. Топовая версия Executive стоит 2,6 млн рублей. Ранее сообщалось, что машины уже есть у российских дилеров.
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Источник: Китайские автомобили
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06.09.2024
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