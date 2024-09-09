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В России появился новый «американец»: он дешевле Lada Vesta

В России в продаже появились новые седаны Chevrolet Monza по цене от ₽1,8 млн

В Россию продолжают поставлять новые седаны Chevrolet Monza. На одном из сайтов объявлений продается около полусотни таких автомобилей по цене от 1 800 000 рублей.

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За такую сумму автомобили в комплектации Enjoy Edition продает частник из Подмосковья. Среди опций датчики дождя, света и давления в шинах, две фронтальные подушки безопасности, светодиодные фары, цифровой «кокпит» с виртуальной «приборкой» и медиасистемой и прочее.

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В Москве аналогичный автомобиль стоит 1 805 000 рублей. Под капотом этих седанов 1,5-литровый 113-сильный атмосферник и классический 6-ступенчатый автомат. Версия со 163-сильным турбомотором объемом 1,4 литра стоит от 1 870 000 рублей, такой автомобиль продают в Махачкале.

Lada Vesta в кузове седан и топовой комплектации Techno со 122-сильным мотором и вариатором стоит 1 865 900 рублей.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 1034
09.09.2024
Фото:Chevrolet
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