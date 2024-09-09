Провал под грунт, гидроудар: какие риски покрывает новая страховка УАЗ Каско+

Автомобили УАЗ получат специальный полис каско для бездорожья

УАЗ сообщил о начале действия новой страховой программы «Каско+», разработанной совместно с F&I-сервисом FAST.Авто и ведущими страховыми компаниями страны. Эта программа учитывает особенности эксплуатации внедорожников УАЗ.

Уточняется, что полис «УАЗ Каско+» покрывает не только традиционные риски, но и специфические инциденты на бездорожье: опрокидывание, провал под грунт, повреждения от животных и гидроудар.

Программа распространяется на покупку новых внедорожников предприятия и действует на протяжении года. Одно из условий: ремонт осуществляется только на станции официального дилера.

УАЗ производит сейчас такие внедорожники, как «Хантер», «Патриот», семейство СГР («Буханка»), «Пикап» и «Профи».

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»