Провал под грунт, гидроудар: какие риски покрывает новая страховка УАЗ Каско+
УАЗ сообщил о начале действия новой страховой программы «Каско+», разработанной совместно с F&I-сервисом FAST.Авто и ведущими страховыми компаниями страны. Эта программа учитывает особенности эксплуатации внедорожников УАЗ.
Уточняется, что полис «УАЗ Каско+» покрывает не только традиционные риски, но и специфические инциденты на бездорожье: опрокидывание, провал под грунт, повреждения от животных и гидроудар.
Программа распространяется на покупку новых внедорожников предприятия и действует на протяжении года. Одно из условий: ремонт осуществляется только на станции официального дилера.
УАЗ производит сейчас такие внедорожники, как «Хантер», «Патриот», семейство СГР («Буханка»), «Пикап» и «Профи».
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Источник: «Российская газета»