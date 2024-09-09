Секретные изображения кабриолета ЗИЛ – публикуются впервые!

В базе Роспатента обнаружены эскизы четырехдверного кабриолета ЗИЛ

Журналисты нашли никогда ранее не публиковавшиеся в открытом доступе изображения четырехдверного кабриолета марки ЗИЛ. Установлено, что это машина на модернизированной платформе ЗИЛ-41047. Кабриолет являлся второй моделью семейства, флагманом которого должен был стать правительственный лимузин ЗИЛ-4112Р.

Напомним, ЗИЛ-41047 был фактически третьим заводским рестайлингом модели ЗИЛ-114. Создать еще одну, серьезно обновленную, версию лимузина собственными силами решила компания «Депо-ЗИЛ».

Эта частная фирма соседствовала с легковым цехом АМО ЗИЛ. Источник пишет, что проект в стенах компании уже существовал более 20 лет назад, то есть в начале 2000-х. Разрабатывалось целое семейство машин, включающее лимузин, кабриолет и седан.

Машина должна была получить кардинально перекроенную платформу, специально разработанную АКП Allison (США), полностью измененный салон и рестайлинговый экстерьер. Автором стиля был дизайнер Герман Калитин.

Сравниваем кабриолет и показанный 12 лет назад лимузин: только у последнего, ввиду наиболее длинной базы, планировались распашные двери. А по профилю кабриолета можно примерно понять, каким виделся седан, третий в семействе.

В самом начале 2010-х был построен один экземпляр флагманского ЗИЛ-4112Р, но уже в декабре 2012 года все закончилось. Сейчас завода ЗИЛ уже нет, а первые лица государства передвигаются на автомобилях марки Aurus.

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Источник: Автопоток