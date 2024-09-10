В РФ появится новый кроссовер от популярной китайской марки: известны подробности

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Бренд Geely представит на российском рынке новый кроссовер под названием Cityray

Бренд Geely вскоре представит на российском рынке новый городской кроссовер под названием Cityray. Новинка пополнит фирменное семейство кроссоверов Ray. В РФ оно представлено кроссоверами Geely Coolray и Geely Atlas, последний из которых также известен под именем Starray на рынке Китая.

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Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Название новой модели состоит из двух частей: «City» – город, и «Ray» – луч. «Оно в полной мере отражает концепцию кроссовера, который благодаря выразительной внешности и динамичному характеру будет выделяться и привлекать внимание в городском потоке», – сказано в официальном сообщении Geely.

Geely Cityray
Geely Cityray

О технических характеристиках новинки в компании не сообщили. Габариты для российской версии останутся такими же, как у китайской: 4510×1865×1650 мм.

В Китае Atlas Cool/Cityray продается с двигателем объемом 1.5 литра мощностью 181 л.с. и роботом, привод передний. Стоимость варьируется от 92 800 до 125 800 юаней (1,17-1,59 млн рублей).

Geely Cityray
Geely Cityray

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Пресс-служба Geely

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Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба Geely
Количество просмотров 1833
10.09.2024
Фото:Пресс-служба Geely
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