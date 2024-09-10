В РФ появится новый кроссовер от популярной китайской марки: известны подробности

Бренд Geely представит на российском рынке новый кроссовер под названием Cityray

Бренд Geely вскоре представит на российском рынке новый городской кроссовер под названием Cityray. Новинка пополнит фирменное семейство кроссоверов Ray. В РФ оно представлено кроссоверами Geely Coolray и Geely Atlas, последний из которых также известен под именем Starray на рынке Китая.

Название новой модели состоит из двух частей: «City» – город, и «Ray» – луч. «Оно в полной мере отражает концепцию кроссовера, который благодаря выразительной внешности и динамичному характеру будет выделяться и привлекать внимание в городском потоке», – сказано в официальном сообщении Geely.

Geely Cityray

О технических характеристиках новинки в компании не сообщили. Габариты для российской версии останутся такими же, как у китайской: 4510×1865×1650 мм.

В Китае Atlas Cool/Cityray продается с двигателем объемом 1.5 литра мощностью 181 л.с. и роботом, привод передний. Стоимость варьируется от 92 800 до 125 800 юаней (1,17-1,59 млн рублей).

Geely Cityray

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Пресс-служба Geely